09 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.097 0.71 EURO 8,8600 0.54
USD 7,4930 0.14 ALTIN 467,950 0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri!

09 Eylül 2020 Çarşamba - 17:03 | Son Güncelleme : 09 09 2020 - 17:31

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Bu sırada adliye önünde bulunanlar büyük panik yaşadı. Çatışmanın Arap Emrah ile Volkan Reçber çeteleri arasında yaşandığı öğrenildi. İki grup 2 yıl önce yine aynı şekilde adliye önünde çatışmıştı.


Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Adliye önünde iki grup birbirine girdi. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi. 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
 
CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut da şu bilgileri paylaştı:
 
"Şuan Çağlayan Adliyesi içindeyim. Giriş çıkışlar kapatıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda herkes adliye içerinse kaçışmaya başladı. Yukarı katlara doğru insanların çığlık atarak kaçtığını gördük. Şuan ön kapıda giriş çıkışlar kapatıldı. Bir süre de ön kapıdaki çıkışlar durduruldu. Şu anda da adliyeden çıkışlar yeniden normale döndü.
 
İki grup arasında bir tartışma çıktığı söylendi. An itibariyle Adliye içinden çıkışlar yapılıyor. Şuan ben de çıkabildim. Olayın hemen ardından 2 kişinin ellerinin kelepçelenerek içeri giriş yapıldığını söyleyebilirim. Şuanda ambulans sesleri var. Şuan yaralının olmadığını öğrendim."
 
 
Polis çevredeki vatandaşlara 'yere yatın' ve 'dışarıda kimse kalmasın herkes içeri geçsin' uyarısında bulundu. Olay sonrasında 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

İstanbul Çağlayan Adliyesi İstanbul silah
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.