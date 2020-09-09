Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri!

CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut da şu bilgileri paylaştı:

"Şuan Çağlayan Adliyesi içindeyim. Giriş çıkışlar kapatıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda herkes adliye içerinse kaçışmaya başladı. Yukarı katlara doğru insanların çığlık atarak kaçtığını gördük. Şuan ön kapıda giriş çıkışlar kapatıldı. Bir süre de ön kapıdaki çıkışlar durduruldu. Şu anda da adliyeden çıkışlar yeniden normale döndü.

İki grup arasında bir tartışma çıktığı söylendi. An itibariyle Adliye içinden çıkışlar yapılıyor. Şuan ben de çıkabildim. Olayın hemen ardından 2 kişinin ellerinin kelepçelenerek içeri giriş yapıldığını söyleyebilirim. Şuanda ambulans sesleri var. Şuan yaralının olmadığını öğrendim."