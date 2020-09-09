Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde silah sesleri!

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde hareketli anlar yaşandı. Olay saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Adliye önünde iki grup birbirine girdi. Silah sesi duyulması üzerine polis alarma geçti. Silahlarını çeken polis, kavga eden gruba yöneldi. 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
CNN TÜRK muhabiri Sema Akbulut da şu bilgileri paylaştı:
"Şuan Çağlayan Adliyesi içindeyim. Giriş çıkışlar kapatıldı. Her şey çok hızlı gelişti. Bir anda herkes adliye içerinse kaçışmaya başladı. Yukarı katlara doğru insanların çığlık atarak kaçtığını gördük. Şuan ön kapıda giriş çıkışlar kapatıldı. Bir süre de ön kapıdaki çıkışlar durduruldu. Şu anda da adliyeden çıkışlar yeniden normale döndü.
İki grup arasında bir tartışma çıktığı söylendi. An itibariyle Adliye içinden çıkışlar yapılıyor. Şuan ben de çıkabildim. Olayın hemen ardından 2 kişinin ellerinin kelepçelenerek içeri giriş yapıldığını söyleyebilirim. Şuanda ambulans sesleri var. Şuan yaralının olmadığını öğrendim."
Polis çevredeki vatandaşlara 'yere yatın' ve 'dışarıda kimse kalmasın herkes içeri geçsin' uyarısında bulundu. Olay sonrasında 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.