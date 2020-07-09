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Çağla Şıkel sezonu açtı! Çocuklarıyla Bodrum'da

Manken Çağla Şıkel, tatil sezonunu oğulları Kuzey ve Uzay ile Bodrum'da açtı.

Çağla Şıkel sezonu açtı! Çocuklarıyla Bodrum'da Çocuklarıyla denizin tadını çıkaran Şıkel, fit vücuduyla dikkat çekti.
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