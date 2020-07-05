46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin kazananları bugün açıklanıyor. Kanal D ekranlarına gelen 46. Pantene Altın Kelebek ödüllerini sunuculuğunu ise oyuncu Cem Davran ile başarılı manken Çağla Şıkel üstleniyor. Peki, Çağla Şıkel kimdir? Çağla Şıkel kaç yaşında ve nereli? Çağla Şıkel'in biyografisi...
ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?
Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979'da, Asuman ve Hüseyin Şıkel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azeri, ev hanımı olan annesi ise Adanalıdır. Berna adında bir ablası vardır.
Çocukluk yıllarında başlayan bale tutkusu özel yetenek sınavıyla kazandığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda profesyonel bir kariyer hayatına dönüştü. 1999 yılındaki lisans mezuniyetine kadar İstanbul Devlet Operası ve Cemal Reşit Rey Orkestra Balesi’nde "sözleşmeli bale sanatçısı" olarak Sihirbaz Oz, Yedisi Birden, Külkedisi, Fındıkkıran ve Arşın Mal Alan eserlerinde rol aldı. Yine aynı yıllarda Odessa’nın hikayesinden esinlenerek beyaz perdeye uyarlanan ‘’Odessa’’ adlı uluslararası bir festival filmine seçilen tek Türk oyuncu oldu.
1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lise öğrenimini bitirip ardından 1997-1999 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.
Çağla Şıkel, 1996 yılında Odessia adlı sinema filminde oynadı ve 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci oldu. Sonrasında katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen of Beauty) ödülünü aldı.
1997-2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı. 2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde oynadı.
Eğitimini aldığı ancak, uzun süre ara verdiği baleye, tam 16 yıl sonra, 11. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nde Samsun Devlet Opera ve Balesi dansçılarıyla, "Bach Alla Turca" adlı bale eseriyle, 10-11 Ağustos 2013 tarihlerinde sahne alarak geri döndü.
Kişisel yaşamı
Çağla Şıkel 2002 yılında kendisi gibi manken olan Bozok Gören ile kısa süreli bir aşk yaşadı. Daha sonra Beyazıt Öztürk ile bir birlikteliği oldu.
Çağla Şıkel yaklaşık 4 sene pop şarkıcısı Emre Altuğ ile birlikte kaldı. Çift 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. Şıkel, 18 Aralık 2008'de ilk bebeğine hamile olduğunu açıkladı.
Fakat aynı hafta aniden rahatsızlanarak bebeğini düşürdüğünü öğrendi. 31 Ekim'de Kuzey adını verdiği bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Uzay adında bir oğlu daha vardır.
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ çifti 12 Ocak 2015 tarihinde boşandı.
FİLMLERİ VE DİZİLERİ
Görgüsüzler (Sultan) (2008)
Cennet Mahallesi (Sultan) (2004-2007)
Avrupa Yakası (Melek)
Zehirli Çiçek
Bugün Ne Giysem
SUNUCULUK KARİYERİ
Aile Boyu
Şehirler Yarışıyor
İlle de Roman Olsun
Her şey Dahil (2013-?)
Tabu (yarışma)
Her Şey Dahil
Ben Söylerim (2017)