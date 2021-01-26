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Çağla Şıkel hastaneye koştu!

26 Ocak 2021 Salı - 12:08 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 12:14

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel büyük bir panik yaşadı. Şıkel koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu sosyal medyadan paylaştı.


Aralık ayında Covid-19 aşısı olan Çağla Şıkel'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şıkel 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif' ifadelerini kullandı.
Koronavirüs aşısı olan 42 yaşındaki Çağla Şıkel, pozitif bir vaka ile temas halinde bulundu. Durumu öğrenen Şıkel, soluğu hastanede aldı ve  Covid-19 testi yaptırdı.
 
NEGATİF ÇIKTI
 
Aralık ayında faz 3 gönüllüsü olarak coronavac aşısı yaptıran Şıkel, test sonucunun negatif olduğunu duyurdu. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından, 'temaslı geçmişim olması ihtimaliyle test yaptırdık, sonucum negatif. Kısa bir süre sonra yayındayız' mesajını paylaştı.

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