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Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi! Kimliği belli oldu

Manken ve sunucu Çağla Şıkel, bilgisayarına gelen “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” mesajı nedeniyle büyük korku yaşadı. Edinilen bilgiye göre, büyük panik yaşayan Şıkel, savcılığa başvurup tehdit eden kişinin bulunmasını istedi.

Çağla Şıkel'e ölüm tehdidi! Kimliği belli oldu Çağla Şıkel, e-posta üzerinden “Seni ve çocuklarını öldüreceğim” tehdidi alması üzerine harekete geçerek şikayette bulunmuştu. Şıkel’i ölümle tehdit eden kişinin, cezaevinden izinli olarak çıkan R.S. olduğu öğrenildi. R.S., “Şıkel ve oğlunun videolarını gördüm. Özel hayatını çok ifşa ediyordu. Amacım onu uyarmaktı” dedi.
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