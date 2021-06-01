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Çağla Şıkel'den 'taş gibisiniz' yorumuna tokat gibi yanıt!

01 Haziran 2021 Salı - 14:44 | Son Güncelleme : 01 06 2021 - 14:44

Sosyal medyadaki sınırı aşan yorumlardan Çağla Şıkel de nasibini aldı. Ünlü model, tepki çeken mesaja yanıt verdi.


Çağla Şıkel, 3.8 milyon takipçisi bulunan Instagram'da, kendisine yönelik bir mesaj ve takipçisine verdiği yanıtla gündeme geldi.
 
"SİZİN GİBİ ADAMLARDAN UZAK DURARAK"
 
Bir erkek takipçisi, ünlü modele, "Taş gibisin maşallah! Gün geçtikçe güzelleşen tek kişi sizsiniz. nasıl oluyor bu? Bana söyleyin, ben de hanımıma söyleyeyim" yorumunu yazdı.
 
Bu yorum karşısında sesiz kalmayan Şıkel, "Sizin gibi adamlardan uzak durarak" yanıtını yazdı. Şıkel'e takipçilerinden "Helal olsun. Ağzının payını verdin" şeklinde destek mesajları geldi.
 

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