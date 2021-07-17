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Çağla Şıkel'den dikkat çeken güzellik yarışması itirafı!
1997 yılında güzellik kraliçesi seçilene kadar kendisini hiç beğenmediğini söyleyen 42 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel, "O kadar zayıftım ki lahana gibi kat kat giyinirdim. Kilolu görünmek için yapmadığım şey kalmamıştı” dedi.
İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alan Çağla Şıkel'ın, 1997 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla hayatı değişti. Modelliğin en şaşalı olduğu dönemde podyumlarda fırtına gibi esen Şıkel, ardından Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıktı.