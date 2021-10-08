Çağla Şıkel'den aşk açıklaması: Fakir insanla da beraber olurum

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olan, bu iddiaları "Sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan manken Çağla Şıkel, “Hayatınızda biri var mı?” sorusunu cevapladı.

Çağla Şıkel, Kenan Doğulu ’nun Harbiye Açıkhava konserini dinlemeye gelenler arasındaydı. Mini tarzı ile dikkat çeken 42 yaşındaki manken, konsere yalnız geldi.

Çocuklarını evde bıraktığını söyleyen Şıkel, "Onları daha erken saatlerde olan konserlere götürmeye çalışıyorum. Bugün evdeler çünkü okulları var" dedi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Muhabirlerin “Hayatınızda biri var mı?” sorusuna ünlü model, "Eğer birisi olursa ben de isterim beraber geleyim, konserde müzik dinleyim ama şu an yok" cevabını verdi.

Çağla Şıkel, "Çok zengin, çok fakir benim için fark etmez. Allah'a şükür benim her şeyim var. Fakir insanla da beraber olurum" ifadelerini kullandı.

Bir dönem şarkıcı Kenan Doğulu ile aşk yaşadığı konuşulan Çağla Şıkel, basın mensuplarının bu konuyu hatırlatması üzerine soruları cevapsız bıraktı.

"HİÇ SORMAYIN"

Geçtiğimiz ay Etiler'de görüntülenen Şıkel, kendisine Kaan Yıldırım'la hakkında çıkan aşk haberlerini sormak isteyen muhabirlere, "Hiç sormayın" diyerek karşılık vermişti.

Kaan Yıldırım'ın adını duyunca sinirlenen Şıkel, "Arkadaşlık diye açıklamalar yapıldı ama daha sonrasında görüşmeye devam ettiniz mi?" sorusuna, "Hayatımda sizin kadar komik soru soran görmedim. Bence biraz ders çalışmanız lazım" demişti.