Çağla Şıkel'den aşı açıklaması: Hiçbir yan etki yaşamadım!

Ünlü model Çağla Şıkel önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Annesi Asuman Şıkel’le alışverişe çıkan model, oğluna hediye aldıklarını söyledi:

“Yarın Uzay’ın doğum günü. Anneannesi ile yeni tablet hediye aldık. Çocuklar çok çabuk büyüyor. Hafta sonları babalarında kalıyorlar. Döndüklerinde sanki boy atıyorlar. Zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Spor yapıyorum, düzenli besleniyorum. Yaza umut bağladık umarım virüs biter.”



Covid-19 aşısı gönüllüsü olan Şıkel, hiçbir yan etkisini yaşamadığını açıkladı: “Biz bir yıl boyunca takip altında oluyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bu işin içinde olmaktan gerçekten çok mutluyum. Herhangi bir sıkıntı yok.”



Ünlü model tehdit mesajları alması hakkında ise “O mesaj sonrası başka bir mesaj daha gelmişti. Büyük ihtimalle içi boş bir olay. Ama tabii ki işlemler sürüyor. Tekrarının olmaması içimi rahatlatıyor” dedi.