Çağla Şıkel dekoltesinin kurbanı oldu!

Çağla Şıkel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak bir markanın yüzü oldu ve çekimlere katıldı.

Üst üste kıyafet değiştiren ve poz veren Şıkel bir elbisesinin ise kurbanı oldu. Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı.