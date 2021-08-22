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Çağla Şıkel dekoltesinin kurbanı oldu!

22 Ağustos 2021 Pazar - 17:30 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 17:47

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen sunucu Çağla Şikel bir marka için çekim yaptı. Çağla Şıkel çekim sırasında dekoltesinin kurbanı oldu.


Yaz sezonunu Çeşme'de açan ve ev kiralayan sunucu Çağla Şıkel ailesiyle uzun bir tatilin ardından işlerinin başına döndü. Bir süre önce Hadise'nin eski sevgilisi Kaan Yıldırım ile aşk iddialarına adı karışan Şıkel bu iddiaları yalanlamıştı.
 
Çağla Şıkel sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da adından sıklıkla söz ettiriyor. Ünlü isim son olarak bir markanın yüzü oldu ve çekimlere katıldı.
 
 
Üst üste kıyafet değiştiren ve poz veren Şıkel bir elbisesinin ise kurbanı oldu. Mini elbisesi ve derin dekoltesiyle hayranlarından tam not alan Şıkel poz verirken göğsünün göründüğünü fark etmedi ve o anları sosyal medyasında paylaştı.
 

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