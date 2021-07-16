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Çağla Şıkel amuda kalkarken yere düştü!

Çağla Şıkel amuda kalkarken yere düştü! Sosyal medya sayfasından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çeken başarılı model ve sunucu Çağla Şıkel, güne spor yaparak başladı.
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