Çağla Kubat'ın çalınan tekne motoru bulundu

Milli sörfçü Çağla Kubat'ın teknesinden motor çalındı. Olay, 2 Ekim'de, Alaçatı Mahallesi Akçaya mevkiinde bulunan Çağla Kubat Sörf Okulu'nda meydana geldi. Gece okula gelen şüpheliler, okula ait olan güvenlik teknesinin motorunu alarak kayıplara karıştı. Sabah okula geldiğinde teknenin üzerindeki motorun olmadığını fark eden Kubat, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyerek hırsızlığı gördü. Şikayet üzerine Alaçatı Jandarma ve JASAT ekipleri, piyasa değeri 70 bin lira olan motoru bulmak, şüphelileri ise yakalamak için harekete geçti. Okuldaki kayıtları tarayan ekipler, şüphelilerin geldiği aracın geçtiği noktalardaki MOBESE kayıtlarını da inceleme altına aldı. Plakası belirlenen aracın Balçova'daki bir akar yakıt istasyonundan yakıt almasının ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1' i tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekne motoru ise Kubat'a teslim edildi.

"KORUNDUĞUNUZU BİLMEK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Yaşanılanı anlatan Çağla Kubat, motoru bulup getiren ekiplere teşekkür etti. Kubat, "Bir sabah geldiğimizde güvenlik amacıyla kullandığımız ve aynı zamanda antrenmanı yönettiğimiz kurtarma botumuzun üzerindeki motorun, kablolarının parçalanıp motorunun çalındığını gördük. Çok üzüldük ve güvenlik botu olmadığı için antrenmanlarımızı iptal etmek zorunda kaldık. Koronavirüs sebebiyle yarışlar ve organizasyonlar durdurulmuştu. Ancak kasım ayında bazı yarışların yeniden başlayacak olması sebebiyle hem sporcularımız hem de biz çok motiveydik. O sırada böyle bir şey yaşamak bizi ayrıca üzdü. Çevremizdeki insanların büyük çoğunluğu 'O motor gitti, bulunmaz' tarzında konuşmalar yapıyorlardı. Ancak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çeşme Komutanlığı ve JASAT timlerinin çalışmaları neticesinde bir hafta sonra motorumuz bulundu. Ayrıca Çeşme kaymakamımız da bu süreçte bizimle yakından ilgilendi. Ekipleri de burada büyük bir coşkuyla karşıladık. Korunduğunuzu bilmek çok güzel bir duygu" dedi.