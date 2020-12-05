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Çağla için kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı

05 Aralık 2020 Cumartesi - 16:35 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 16:35

Aydın'ın Söke ilçesinde lösemiye yakalanan 17 yaşındaki Çağla İnanberi için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenlendi.


Kampanya kapsamında, Hükümet Meydanı'nda bulunan Türk Kızılay kan  bağışı noktasına gelen çok sayıda kişi, kök hücre ve kan bağışında bulundu.

Baba Halil İnanberi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kızını  rahatsızlanması üzerine bir yıl önce Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesi götürdüğünü, tetkiklerde kendisine lösemi teşhisi konulduğunu söyledi.

Tedavinin hastanede sürdüğünü belirten İnanberi, "Çağla'nın sağlığına  kavuşması için kök hücre nakli olması gerekiyor. Kızım gibi bu durumda olan  binlerce hasta var. Vatandaşlarımızı kök hücre bağışçısı olmaya davet ediyorum.  Hafta için her gün saat 11.00 ila 18.00 arasında kök hücre ve kan bağışı  kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar Hükümet Meydanı'nda bulunan Türk  Kızılay bağış noktasına başvurabilir. " dedi.

 

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