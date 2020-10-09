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Çağatay Ulusoy yeni aracıyla trafikte!

09 Ekim 2020 Cuma - 16:28 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 16:28

Oyuncu Çağatay Ulusoy, önceki gün Armutlu’da görüntülendi.


Son dönemde şehirden uzak bir yaşam seçen Çağatay Ulusoy'un, araç tercihinde de değişiklik yaptığı görüldü.
 
Yakışıklı oyuncu, arazide kullanmak için önünde çekme haladı bulunan 4x4 arazi aracıyla dikkat çekti. (Hürriyet)
 

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