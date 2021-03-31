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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın mavi suların keyfini çıkardı!

31 Mart 2021 Çarşamba - 13:21 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 13:21

Oyuncu Çağatay Ulusoy, yeni dizisinin çekimlerini tamamladı ve sevgilisi Duygu Sarışın ile soluğu Bodrum’da aldı. Teknesine giden Ulusoy, Bodrum-Datça arasında mavi suların tadını çıkartıyor.


Nisan sonunda yeniden seyircisiyle buluşacak olan Çağatay Ulusoy, zorlu geçen çekimlerin ardından tatile çıktı.
 
GÖZLERDEN UZAK TATİL
 
Hürriyet'in haberine göre; üç yıldır birlikte olduğu oyuncu Duygu Sarışın ile birlikte Bodrum’a giden Ulusoy, oradan teknesine atlayarak soluğu Datça’da aldı. Datça’da gözlerden uzak tatil yapan çift, bir haftalık tatilin ardından Bodrum’a geri döndü.
 
Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul’a gelen Çağatay Ulusoy, yine geleneği bozmadı ve çekimlerin ardından dinlenmek için Ege koylarını tercih etti. Balık tutmayı ve dalmayı çok seven oyuncu, dizi yorgunluğunu denizde atıyor.

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