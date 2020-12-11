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Çağatay Ulusoy'un kaşesi 250 bin TL!

Çağatay Ulusoy'un kaşesi 250 bin TL! Bir süredir TV ekranlarından uzak olan Çağatay Ulusoy, daha önce yer aldığı projelerde bölüm başı 150 bin TL istiyordu.
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