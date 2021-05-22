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Çağatay Ulusoy özel üretim tekne aldı! Fiyatı dudak uçuklattı
Şehrin karmaşasından uzakta yaşayan ve sadece işi olduğu zaman İstanbul’a gelen Çağatay Ulusoy, balık sevdasıyla biliniyor. Çağatay Ulusoy’un, teknesini 235 bin euro’ya satıp, yenisini aldığı ortaya çıktı.
Balık tutkusu ağır basan oyuncu Çağatay Ulusoy, 100 bin dolar (yaklaşık 838 bin TL) ödeyerek, özel üretim tekne aldı. Ulusoy’un yeni oyuncağında, balık tutmak için özel oltalar ve mekanizmaların bulunduğu öğrenildi.