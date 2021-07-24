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Çağatay Akman eski sevgilisinin kapısına dayanıp taciz etti!
'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı ile tanınan Çağatay Akman'a şöhret ağır geldi. Akman, Cihangir'de eski sevgilisi Öykü Uslu'yu kapısına dayanarak taciz etti. Eski kız arkadaşının şikayeti üzerine karakola ifade vermeye giden Akman'ın arkadaşları, gazetecilere saldırdı.
Önceki akşam gerçekleşen olay iddialara göre şöyle gelişti; şarkıcı Çağatay Akman, eski sevgilisi Öykü Uslu ile konuşmak için genç kadının Cihangir'deki evinin önüne geldi.