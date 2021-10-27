Cadılar Bayramı nasıl ortaya çıktı, neden kutlanır? Cadılar Bayramı, 31 Ekim'de kutlanacak. Pagan kökenli Cadılar Bayramı, sonrasında Hristiyanlar tarafından kutlanmaya başlansa da şu an seküler bir kutlama haline geldi.

Cadılar Bayramı, 31 Ekim'de kutlanıyor. Pagan ve sonrasında Hristiyan kökenli olan Cadılar Bayramı şu an neredeyse tüm dünyada kutlanan seküler bir gün haline geldi. Korkunç makyajların yapıldığı kostümler giyildiği kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bayram Cadılar Bayramı neden kutlanır? Cadılar bayramı nereden çıktı, Cadılar Bayramı'nın hikayesi…

Cadılar Bayramı neden kutlanır, Cadılar bayramı nereden çıktı?

Cadılar Bayramı'nın kökeni antik Britanya'da pagan Keltlerin kutladığı Samhain Festivali'dir. Keltler 1 Kasım'ı yazın bitişi, kışın başlangıcı kabul ediyorlardı. Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca sam (yaz) ve fuinfuin (son) sözcüklerine dayanır. Bu tarihte sürüler yaylalardan dönüyor, toprak ağaları ile arazi kira sözleşmeleri yenileniyordu. Bu günde ayrıca ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılıyordu. Tepelerin üzerinde, evlerdeki ocakları tutuşturmak ve aynı zamanda kötü ruhları uzak tutmak için büyük ateşler yakılıyordu. İnsanlar, ortalıkta dolaştığına inandıkları ruhlara tanınmamak için maskeler takıyor, kostümler giyiyorlardı. Bu gelenekler nedeniyle SamhainSamhain festivali zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşti.

Yaz sonu Keltlerde aynı zamanda evliliklerin gerçekleştiği, ölülerin kutsandığı ilahî bir dönemdi. Romalılar 1. yüzyılda Kelt topraklarını fethettiklerinde, kendi ölüm festivalleri FeraliaFeralia ve hasat festivalleri ıPomona'yı Samhain ile birleştirdiler.

7. yüzyılda Papa IV. Boniface 13 Mayıs'ta kutlanan Azizler Günü'nü muhtemelen pagan festivalinin yerini alması için 1 Kasım'a taşıdı. Azizler Günü'nün arifesi (31 Ekim) kutsal kabul edildi ve Batılı dillerdeki Halloween (holyholy evenin gevening/kutsal akşam) adı buradan geldi. Ortaçağın sonlarında seküler kutlamalar ile Hıristiyan bayramı kaynaştı. Avrupa'daki Reform hareketleri esnasında, özellikle Protestan Hıristiyanlar arasında, Cadılar Bayramı kutlamaları neredeyse son buldu; Britanya'da ise seküler bir bayram olarak kutlanmaya devam etti.

Amerika'ya yerleşen ilk kolonilerde Cadılar Bayramı da yasaklandı. Bununla birlikte 1800'lü yıllarda, Cadılar Bayramı'ndan öğeler taşıyan bir hasat bayramı kutlanmaya başlandı. 19. yüzyılda başta İrlandalılar olmak üzere Britanya'dan Amerika'ya göçen çok sayıdaki göçmen Cadılar Bayramı kostümlerini beraberlerinde getirdiler ve Cadılar bayramı ABD'deki başlıca çocuk bayramlarından biri haline geldi.