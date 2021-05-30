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Caddenin orta yerini istila ettiler! Nedenini kimse bilmiyor

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)  |  30 Mayıs 2021 Pazar - 20:19 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 20:19

Küçükçekmece'de, işlek caddedeki ağaca oğul veren arılar kısa süreli hareketliliğe neden oldu.


Küçükçekmece'nin en işlek yerlerden biri olan Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki ağacın üzerine oğul veren arılar kondu. Nereden geldiği bilinmeyen arılar sabah saatlerinden itibaren gün boyu ağaçta kaldı. Birçok arının sardığı ağacı gören esnaf ve caddede yürüyenler şaşkınlık yaşadı. Arılarla ilgili konuşan bir kişi, "Bunlar oğul vermek için çıkar. Nereyi uygun görürse oraya konar. Bunları almak için ustası gelmesi lazım. Bunlar bal arısı." dedi. Arıların ağaçtan nasıl ve ne zaman alınacağı henüz bilinmiyor.
 

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Küçükçekmece cadde oğul arı
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