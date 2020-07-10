10 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7620 0.16
USD 6,8680 0.10 ALTIN 397,130 -0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Çad'da mayın patlaması: 13 asker öldü

AA |  10 Temmuz 2020 Cuma - 23:21 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 23:21

Çad'ın Nijerya sınırında yola yerleştirilen mayının askeri araçların geçişi sırasında patlaması sonucu 13 askerin öldüğü bildirildi.


Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Çad Gölü eyaletinin  Kaiga-Kindjiria kasabası yakınlarında çarşamba günü askeri araçların devriye  gezdiği sırada yola yerleştirilen mayın infilak etti.
 
Patlamada 13 Çad askeri hayatını kaybetti, bazı askerler  yaralandı.
 
Terörist grupların yoğun faaliyet gösterdiği bölgede, son yıllarda  mayın kaynaklı patlamalara sıkça rastlanmaya başlandı.
 
Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör  örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde  20 binden fazla kişi öldü, yüz binlerce kişi evlerini terk etti.
 
Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve  Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında  en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.
 
Boko Haram'ın Çad ordusu mensuplarına 23 Mart'ta düzenlediği saldırıda  98 asker hayatını kaybetmiş, aralarında sivillerin de bulunduğu 50'ye yakın kişi  de yaralanmıştı.
 
Çad hükümeti, 9 Nisan’da yaptığı açıklamada, Boko Haram'a karşı 31  Mart’tan itibaren yürütülen operasyonda 1000'e yakın teröristin etkisiz hale  getirildiğini, Çad topraklarının teröristlerden tamamen temizlendiğini  duyurmuştu.
 

ETİKETLER

Çad mayın patlama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.