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Çad Cumhurbaşkanı cephe hattında hayatını kaybetti

AA |  20 Nisan 2021 Salı - 13:56 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 14:37

Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.
İdris Debi, hayatını kaybetmeden bir gün önce cumhurbaşkanlığı seçimini mevcut cumhurbaşkanı iken kazanmıştı.


Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, cephe hattında  çıkan çatışmada yaralanarak yaşamını yitirdiği bildirildi. 
 
 
Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı  açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde  ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada  yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.
 
 
Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32  oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.
 
Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi  ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.
 

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