ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Çabaları sonuç vermedi! Böyle görüntülendi

Çabaları sonuç vermedi! Böyle görüntülendi

Futbolcu Selçuk Şahin ile eşi Emel Hanım, Çeşme tatilinde deniz ve güneşin keyfini doyasıya çıkarıyor.

Çabaları sonuç vermedi! Böyle görüntülendi Selçuk-Emel Şahin çifti, önceki gün The Of Beach Momo’da görüntülendi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.