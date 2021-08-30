C.1.2 varyantı nedir? Güney Afrika varyantı C.1.2…

Koronavirüs mutasyona uğramaya devam ediliyor. Delta varyantının ardından virüsün yeni bir mutasyonu daha çıktı. C.1.2 isimli Güney Afrika varyantının İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelere sıçradığı tespit edildi. Peki, C.1.2 varyantı nedir? Güney Kore varyantı olarak da anılan C.1.2 vartanı…

Covid-19 mutasyonlarına bir yenisi eklendi. Delta varyantının ardından şimdi de bilim insanları C.1.2 isimli yeni bir mutasyon tespit edildiğini duyurdu. Söz konusu gelişmenin ardından “C.1.2 nedir?” sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

C.1.2 VARYANTI NEDİR?

Güney Afrika'nın yanı sıra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Portekiz ve İsviçre gibi ülkelerde de görülen C.1.2 varyantı aynı Beta ve Delta varyantları gibi hareket ediyor.

Henüz hakemli bir dergide yayınlanmayan araştırmada C.1.2 dizilimindeki mutasyon hızının yılda 4.18 olduğu ve bunun da şu an insanların hayatını tehdit eden diğer varyantlardan çok daha hızlı olduğu belirtildi. Bilim insanları, bu hızlı mutasyonun Alpha, Beta ve Gama varyantlarında da görüldüğünü belirtti.

Tespit edilen C.1.2 varyantının yarısından fazlasının 14 mutasyon geçirdiğini aktaran uzmanlar, "Bu varyantın yaratacağı etkiyi görmek için daha çok çalışmak gerek. Bu varyantın Delta varyantına karşı baskın olup olmayacağını görmek için çalışmaları artırmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.