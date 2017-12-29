ByLock tuzağına 201 tahliye

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan aralarında polis, asker, öğretmen, gazeteci, avukatın da bulunduğu 201 kişinin, adlarının "ByLock" listesinden çıkarılması ve mevcut delil durumları dikkate alınarak, tahliyelerine karar verildi

