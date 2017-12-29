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ByLock tuzağına 201 tahliye

29 Aralık 2017 Cuma - 16:21 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 17:58

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan aralarında polis, asker, öğretmen, gazeteci, avukatın da bulunduğu 201 kişinin, adlarının "ByLock" listesinden çıkarılması ve mevcut delil durumları dikkate alınarak, tahliyelerine karar verildi


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme  programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan aralarında polis,  asker, öğretmen, gazeteci, avukatın da bulunduğu 201 kişinin adlarının "ByLock"  listesinden çıkarılması ve mevcut delil durumları dikkate alınarak tahliyesine  hükmedildi. 
 
FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında  ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul'daki terör davalarını görmekle  yükümlü mahkemeler, listedekilerin durumlarını incelemeye aldı.
 
Başsavcılığın örgüte yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan,  haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son  listede yer alan 26 kişi belirlendi. Söz konusu 26 şüphelinin tahliyesine karar  verildi.
 
İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de  haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 175 sanığın durumunu ele  alarak, tahliyelerine karar verdi.
 
Tahliye olanlar arasında, Cumhuriyet gazetesi davasının sanığı Yusuf  Emre İper ile aralarında polis, asker, avukat, öğretmen ve kamuda çalışanların  yer aldığı öğrenildi.

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