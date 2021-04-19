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Bylock kullanıcısı FETÖ'cü Ankara'da yakalandı!

19 Nisan 2021 Pazartesi - 14:46 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 14:46

Terör örgütü FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde yer alan Bylock kullanıcısı 'Halit' kod adlı H.B., Ankara'da polis tarafından yakalandı.


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Bylock FETÖ Terör örgütü Ankara
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