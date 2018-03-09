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ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj kaydı çıktı

09 Mart 2018 Cuma - 16:47 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 16:47

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu" olduğu iddia edilen kişi için 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, zanlının ByLock incelemesinde 650 sayfalık mesaj dökümü çıktığı belirtildi


Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "dar bölge memur ünitesi  sorumlusu" olduğu öne sürülen kişi hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle  hazırlanan iddianame kabul edildi. 
 
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla  tutuklanan Ersin Urunga hakkındaki soruşturmayı tamamladı.  
 
Urunga için 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame,   Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 
 
İddianamede, Urunga hakkında bilgi sahibi olan itirafçıların  ifadelerine yer verildi. 
 
Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan itirafçılardan B.K,  Urunga'nın kendisini sohbetlere götürdüğünü belirtti.
 
Birlikte 2-3 ay sohbete gittikten sonra Urunga'nın kendisine "Artık  sen küçük bölgecisin." dediğini aktaran B.K, "Bana sohbet yapmam için kendisinin  mütevellisinde bulunan bir kişiyi  zimmetledi. Bu kişinin yanında getirdiği  esnafa sohbet yapıyordum." ifadelerini kullandı.
 
650 sayfalık ByLock dökümü
 
Urunga'nın hem kendi üzerine kayıtlı telefon hattı hem de başka dava  dosyasında işlem yapılan M.Ü'nün telefon hattı üzerinden ByLock kullandığının  tespit edildiği belirtilen iddianamede, zanlının ByLock incelemesinde 650  sayfalık mesaj dökümü çıktığı kaydedildi.
 
İddianamede, Urunga'nın örgütün "dar bölge memur ünitesi sorumlusu"  olduğu, ByLock listesinde de Adana grubu içinde örgütte yönetici konumundaki  kişilerin bulunduğu bildirildi.
 
ByLock mesaj içerik incelemesinde "polisin arama için evlerine  geldiğinde neler yapılmasına dikkat edileceğine" yönelik paylaşımlar tespit  edildiği bilgisine yer verilen iddianamede, Urunga'nın ByLock kullanıcısı eşi  hakkında da Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldığı belirtildi.
 

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