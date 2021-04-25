Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Ödeme tarihi belli oldu. Bakanlık resmen açıkladı. 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık destek hesaplara yatırılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında ödenecek destekler ile 2020 Buzağı desteklerinin ödeme tarihini duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destekleri ile ilgili Twitter hesabından hayvancılık desteğinin yatırılacağını paylaştı. Peki, Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? 2020 buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2020 Buzağı destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar? İşte Buzağı destek ödemeleri ile ilgili detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık destekleri ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Pakdemirli, tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğinin yatırılacağını duyurdu. Peki, Buzağı desteklemesi 2021 ne zaman ödenecek? 2020 buzağı desteklemeleri ne zaman yatacak? 2020 Buzağı destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Buzağı, manda, malak parası ne kadar? İşte Buzağı destek ödemeleri ile ilgili detaylar...

BUZAĞI DESTEKLEMESİ 2021 NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bakan Bekir Pakdemirli Twitter'da yaptığı paylaşımda "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık desteğini, bugün saat 17.00 itibariyle hesaplara aktarmaya başlıyoruz. Buzağı desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında 676.000 yetiştiricimize, 3.314.449 baş buzağı için, 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 TL,

Manda desteği (2020 yılı) kapsamında 10.449 yetiştiricimize, 82.303 baş dişi manda için, 24 milyon 42 bin 550 TL, Malak desteği (2020 yılı 1. Dönem) kapsamında ise 8.253 yetiştiricimize, 29.326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 TL olmak üzere; toplamda 1 milyar 468 milyon 535 bin 735 TL destek ödemesi üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun." dedi.