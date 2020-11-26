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Buzağı destek ödemeleri başlıyor! 826 kişi işe alınacak...

26 Kasım 2020 Perşembe - 12:29 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 12:38

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada buzağı destek ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu. Pakdemirli "641 milyon 600 bin liralık ödeme yarın saat 18.00'den itibaren başlıyor" dedi. Bakan Pakdemirli, "İŞKUR vasıtası ile noter kurası ile, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 kadrolu tarım işçisi alacağız. Mülakat yok" açıklaması da yaptı.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında önemli açıklamalar yaptı. Binlerce kişiye müjde veren Bakan Pakdemirli, buzağı destek ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu. Pakdemirli "641 milyon 600 bin liralık ödeme yarın saat 18.00'den itibaren  başlıyor" dedi. Bakan Pakdemirli, "İŞKUR vasıtası ile noter kurası ile, taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 kadrolu tarım işçisi alacağız. Mülakat yok" açıklaması da yaptı.

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