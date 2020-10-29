Buz fırtınası ABD'deki Oklahoma ve Teksas eyaletlerini felç etti

ABD’nin Oklahoma ve Teksas eyaletlerini hafta başından beri etkisi altına alan buz fırtınası, günlük hayatı felç ederken binlerce kişiyi elektriksiz bıraktı. Elektrik direklerinin devrilmesiyle akıma kapılan ağaçlar ise korkuya neden oldu.

ABD'nin Oklahoma ve Teksas eyaletlerinde hafta başından beri etkisi altına alan buz fırtınası, günlük hayatı felç ederken binlerce kişi elektriksiz kaldı.Otoyolların ve karayollarının nerdeyse tamamının buzlanması sebebiyle, çok sayıda kaza meydana geldi.

Yetkililer, bazı bölgelerde meydana gelen ciddi arızalar sebebiyle, elektriklerin yeniden verilmesinin günler alabileceğini belirtti.

Çok sayıda ev şöminelerle ısınırken, bazıları da çözümü evlerindeki gazlı mutfak fırınlarını yakarak buluyor. Elektrik direklerinin devrilmesiyle bir çok ağaç elektrik akımına kapıldı.