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Büyüme rakamları açıklandı!

DHA |  31 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 10:29

Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları belli oldu. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü.


Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde yüzde 7.0 arttı.
 
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2021 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; 
 
- bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18.1, 
 
- diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14.4, 
 
- sanayi yüzde 11.7, 
 
- tarım yüzde 7.5, 
 
- hizmetler yüzde 5.9, 
 
- mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5.3, 
 
- kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3.7,  
 
- finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, 
 
- inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.4 yükseldi.
 

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