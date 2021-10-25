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Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Fatma Büyükşen çıldırdı! Kadına saldırdı
Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetini günlerce konuşmuştu. Bügünkü canlı yayında şok iddialar ortaya atıldı. Osman Büyükşen, telefonla arayıp uyardı. Büşra Büyükşen de yaşlı bir kadına saldırdı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Türkiye Müge Anlı'da gündeme gellen Büyükşen cinayetine kitlenmişti! Günlerce konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olay 3 sene önce Konya'da yaşandı.