Büyükşen cinayetinde flaş gelişme! Ankara'da gözaltına alındı

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Metin Büyükşen, eşi Nejla Büyükşen 3 Eylül 2018 günü kar maskeli saldırgan tarafından evlerinde vurularak öldürülmüş, çiftin kızları Fatma Büşra ise saldırgandan ölü taklidi yaparak kurtulmuştu.
Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kurulmuştu. Konya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucu katilin evleri karıştırdığı şüphesi üzerinde durulmuş, bunun neticesinde de yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden cinayeti azmettiren Abdullah Başdemir ve sevgilisi Esra Taş ile cinayete yardım eden kuzenler Mustafa ve Zekeriya Okşen çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.
KATİL DE YAKALANDI
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Jandarma ekipleri tetiği çeken katilin izini sürüyordu. Yapılan çalışmaların ardından cinayetin azmettiricisi Abdullah Başdemir'in yanında çoban olarak çalışan Hamidullah A., Ankara'da bir adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
CİNAYETTEN 3 GÜN SONRA İŞTEN AYRILMIŞ
Çoban Hamidullah A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi. Ankara'da gözaltına alınan katil zanlısının sorgulanmak üzere soruşturmanın yürütüldüğü Konya İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. (Sabah)