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Büyükşen cinayetinde flaş detay! Adresi böyle öğrenmiş, 'Ondan hamileyim' diyerek...
Konya’nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce öldürülen Necla Büyükşen (54) ve eşi Metin Büyükşen (55) çiftinin, adresi karıştıran kiralık katil tarafından vurulduklarının ortaya çıkmasının ardından 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan tutuklanan Esra Taş'ın, hamileyim yalanıyla adres öğrendiği ortaya çıktı.