Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü? Necla Metin Büyükşen’in katili bulundu mu, katil kim? Osman Büyükşen’in feryadı tüm Türkiye’yi ağlattı!

Müge Anlı Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim? Osman Büyükşen’in Müge Anlı’ya sarılarak ağlaması tüm Türkiye’yi ağlattı. Metin Büyükşen ve Necla Büyükşen cinayetinin detaylarının yeniden ele alındığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yine gündem oldu. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (56) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı 3 yıldır aranıyor. Peki, Büyükşen cinayeti nedir? Necla Metin Büyükşen’in katili bulundu mu?

Necla Metin Büyükşen cinayetindeki sır perdesi henüz aralanmadı. Konya'da işlenen cinayetin ayrıntıları tüm Türkiye tarafından bekleniyor. Çiftin öldürüldüğü sırada evde olan Büşra Büyükşen ve ailesiyle mehir tartışması yaşan oğulları Uğur Büyükşen cinayetin en yakın şüphelileri. Küçük oğulları Doktor Osman Büyükşen anne ve babasının katillerinin bulunması için yaptığı konuşma başta Müge Anlı olmak üzere pek çok kişiyi çok etkiledi. Peki, Büyükşen cinayeti nedir, çözüldü mü? Necla Metin Büyükşen’in katili bulundu mu, katil kim?

BÜYÜKŞEN CİNAYETİ NEDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında üç yıl önce işlenen çiftin ölümü yeniden programda işleniyor. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (56) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor.

Konya'da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 2,5 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Çiftin çocukları ve ailesi yıllardır "Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim?" sorusuna yanıt arıyor. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olaydan sonra alınan örnekler, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.

METİN VE NECLA BÜYÜKŞEN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ, KATİLİ BULUNDU MU?

İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Olaydan sonra alınan Swap örnekleri, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in canlı yayında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.