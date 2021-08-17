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Büyükşen çifti cinayetindeki kilit isim hayatını kaybetti!

17 Ağustos 2021 Salı - 22:19 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 22:20

Büyükşen çifti cinayetinde "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, hayatını kaybetti.


Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce  maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım  ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, kaldırıldığı hastanede  hayatını kaybetti. 
 
Alınan bilgiye göre, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu  bulunan Mustafa Okşen (39), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.
 
Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir  Hastanesine kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını  yitirdi.
 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de  işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın  azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara  yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni  Mustafa Okşen tutuklanmıştı.

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Büyükşen çifti cinayeti yardım ve yataklık Mustafa Okşen
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