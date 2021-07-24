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Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! Hedefteki isim ilk kez konuştu
Son dakika haberi... Konya'da 3 yıl önce meydana gelen Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı. Çiftin kiralık katil tarafından yanlışlıkla öldürülmesinin ardından katillerin asıl hedefindeki Hüseyin K. sessizliğini bozdu. Hüseyin K., 'Olay gecesi benim evimde de ailemden 5 kişi vardı. Ben de ailemi kaybedebilirdim. Metin amca ve Nejla teyze için çok üzgünüm' dedi.
Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Şüpheli, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.