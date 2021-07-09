Büyükelçinin eşinden mağazada skandal!

Belçika'nın Güney Kore Büyükelçisi kariyerinin en zor dönemlerini yaşıyor. Kısa süre öncesine kadar dost bir ülkede başarıyla görev yapmakta olan Büyükelçi'nin başı eşinin vukuatlarıyla dertte.

"Daha fazla gecikmeden" uygulanacak bu kararın sebebi ise ne Lescouhier'nin işinde kötü olması ne de iki ülke arasında yaşanan bir diplomatik gerginlik. Aksine Belçika Dışişleri Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti'yle olan mükemmel ilişkilerin devamlılığı adına böyle bir karar alındığını bildirdi.

Zira Lescouhier'nin geri çağırılmasının nedeni, eşi Xiang Xueqiu'nun sık sık kavgalara karışıp tanımadığı kişilere fiziksel şiddet uygulaması ve bunun ikili ilişkilerde tansiyona yol açan skandallar yaratması…

MAĞAZADA GÖREVLİLERİ TOKATLADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Xiang'ın ilk vukuatı bu yıl 9 Nisan tarihinde meydana geldi. Kadının Seul 'de bir mağazada çalışan görevlilere tokat attığı güvenlik kamerası görüntüleri 21 Nisan tarihinde başta Güney Kore ve Belçika olmak üzere gündeme bomba gibi düştü.

O dönem yayımlanan haberlerdeki detaylara bakılırsa, olay günü Xiang bir mağazada alışveriş yapıyordu ve üzerinde mağazada satılan markanın ürettiği bir ceket bulunuyordu. Kadın birkaç giysi denedikten sonra ceketi üzerine giyip kasaya uğramadan çıktı. Mağaza görevlilerinden biri de kadının ceketi çaldığını sandı.

CNN'in aktardığına göre, adının açıklanmasını istemeyen görevli, Xiang'a mağazanın dışındaki caddede yetişip "Ceketinizin etiketini görebilir miyim?" diye sordu. Xiang, görevliye bir cevap verdi ancak görevli cevabı anlayamadı. Ardından görevli etikete baktı ve ceketin çalıntı olmadığını anladı. Bunun üzerine İngilizce özür dileyip mağazaya geri döndü. Ancak Xiang konuyu kapatmak yerine, görevlinin peşinden mağazaya gitti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde Xiang'ın görevlinin arkasından içeri girdiği, öfkeli bir biçimde elini kolunu sallayarak bağırdığı, araya girmeye çalışan bir başka görevliyi de ittirip tokatladığı görüldü. Tokatlanan kişinin yüzünde kırmızı bir el izi kaldığını gösteren fotoğraflar da ortaya çıktı.

"BAŞKA ÇALIŞANLARIN DA BAŞINA GELMESİN"

Mağaza görevlisi CNN'e, "Öfkesini anlayabiliyorum ama bu şiddet uygulamasını mazur göstermiyor" derken tokatlanan kadının kulağında bir çınlama kaldığını ve psikolojik acı çektiğini belirtti.

Görevliler ortak bir açıklama yaparak, "Bu olayı bildirmekle samimi bir özür dilenmesini sağlayabileceğimizden emin değiliz ama aynı şey hizmet sektöründeki diğer çalışanların da başına gelebilir. Gelecekte de konumunu kötüye kullanan başkalarının benzer olaylarda yer almasını önlemek için bu görüntüleri yayınlıyoruz" dedi.

Belçika Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 63 yaşındaki Xiang'ın olayın ardından felç geçirdiği ve bir süre hastanede tedavi altına alındığı ancak daha sonra taburcu edildiği bildirildi.

"EŞİM BÜYÜK PİŞMANLIK DUYUYOR"

Büyükelçi Lescouhier ise elçiliğin sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak eşi adına özür diledi. Lescouhier, "Eşimin mağazada gördüğü muameleden ötürü sinirlenmekte haklı olduğu noktalar var ama fiziksel şiddet kesinlikle kabul edilemez. Kendisi bundan dolayı büyük bir pişmanlık duyuyor ve fırsatını bulduğu takdirde mağazadaki görevliden şahsen özür dilemek istiyor" dedi.

Büyükelçi'nin özrünü sosyal medya üzerinden dilemesi Korelilerin tepkisine neden oldu. Politico'nun aktardığına göre, birçok öfkeli Koreli Lescouhier'nin şahsen özür dilemesi gerektiğini savundu. Hatta elçiliğin Facebook sayfası üzerinde Belçika bayrağının tarihini anlatan bir paylaşımın altı öfkeli emoji'lerle dolunca elçilik paylaşımı yorumlara kapatmak zorunda kaldı.

Lescouhier mesajında eşinin polisle iş birliği içinde olduğunu da belirtti. Ancak daha önce Seul polisinden yapılan açıklamada Xiang'ın eşi üzerinden elde ettiği diplomatik dokunulmazlığını kullandığı bu nedenle yargılanamayacağı ve hakkındaki suçlamaların düşürüldüğü ifade edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Belçika Dışişleri Bakanlığı'ndan 28 Mayıs'ta yapılan bir açıklamada Lescouhier'nin görevini huzurlu bir biçimde yürütmeye devam etmesinin mümkün olmadığının kesinleştiği belirtilerek, büyükelçi ülkesine geri çağırıldı.

DOKUNULMAZLIĞI KULLANDI MI KULLANMADI MI?

Açıklamada Xiang'ın dokunulmazlığını kullanma hakkından feragat ettiği de belirtilerek, "Polisle tam iş birliği yapması sağlandı. Ayrıca kendisi mağazadaki kabul edilemez davranışı nedeniyle iki mağaza çalışanıyla özel olarak bir araya gelip özür dileme inisiyatifini de gösterdi" dendi.

Açıklamada, "Bayan Xiang Xueqiu, şahsen özür dileyip polisle iş birliği yaptıktan sonra, Dışişleri Bakanı Sophie Wilmès, ikili ilişkilerimiz adına en iyisinin Lescouhier'nin Kore Cumhuriyeti'ndeki görevini bu yaz sona erdirmek olduğuna karar verdi" ifadeleri de yer aldı.

2018'den beri Seul'de görev yapan Büyükelçi'nin bu ay Kore'den ayrılıp ülkesine dönmesi bekleniyordu. Ancak eşinin son vukuatı süreci biraz hızlandırdı.

PİŞMANLIĞI 3 AY SÜRDÜ: BİR VUKUAT DAHA

Seul'ün Yongsan bölgesi Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Xiang'ın pazartesi sabah ı saat 9.25 sularında Hannam mahallesinde görev yapan bir belediye temizlik görevlisiyle kavga ettiği bildirildi.

Polis yetkililerinin açıklamasına göre, adı açıklanmayan temizlik görevlisi bir parkı süpürürken, süpürgesinin ucu Xiang'a dokundu. Görevlinin ifadesine göre, kadın bir anda sinirlenip bağırmaya başladı.

65 yaşındaki temizlik görevlisi, SBS televizyonuna yaptığı açıklamada, "Süpürgem kendisine dokununca çok sinirlenip ayağını içinde öğle yemeğimin bulunduğu kutunun üzerine koydu. Tekmelediği kutu 1 metre kadar ileri uçtu. Bunun üzerine hesap sormak için peşinden gittim. Arkasını dönüp yüzüme sert bir tokat attı" diye konuştu.

Bunun üzerine adam da Xiang'ı itti ve yere düşmesine neden oldu. Xiang yere düşünce temizlik görevlisi elini uzatıp kadını yerden kaldırmaya çalıştı. Ancak Xiang bu esnada görevliye bir tokat daha attı.

Temizlik görevlisi olay yerine polis çağırdı. Hem görevli hem de Xiang, birbirlerine vurduklarını kabul ettiler. İkisi de birbirinden şikayetçi olmadı. Polis memurları sırtında bir ağrı olduğunu söyleyen Xiang'ı kontrol için yakınlarda bir kliniğe götürdü.

BELÇİKALI YETKİLİLER DOĞRULADI

Belçika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de CNN'e yaptığı açıklamada, pazartesi günü sabah saatlerinde Seul'de bir parkta bir münakaşa yaşandığını doğruladı. Sözcü, "Yaşanan olayın ayrıntıları henüz net değil" dedi ve ekledi:

"Bir mağazada çalışan iki kişiyle yaşanan olayın ardından, Büyükelçi'nin eşiyle birlikte Temmuz ayında Belçika'ya dönmesine karar verilmişti. Bu yeni durum karşısında, bir büyükelçinin bulunduğu ülkeye karşı sorumluluklarını ve Kore Cumhuriyeti'yle mükemmel ilişkilerimizi sürdürme arzumuzu da göz önünde bulundurarak, Başbakan Yardımcısı Sophie Wilmès, pazartesi günü Lescouhier'nin daha fazla gecikmeden dönmesini istediğini bildirdi."

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "olayın detaylarının inceleneceği ve gerektiği takdirde ilgili kurumlarla aktif bir iş birliği yürütüleceği" belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımız Güney Kore'de görevli diplomatik görevlilerle alakalı yasa dışı eylemlerin tespiti halinde en sert yanıtı verecektir" ifadeleri kullanıldı.

DOKUNULMAZLIK DİPLOMATLARIN AİLELERİNİ DE KAPSIYOR

Belçika ve Kore bu yıl diplomatik ilişkilerinin 120'nci yıldönümünü kutladı. İki ülke arasında genel olarak dostane ilişkiler sürdürülüyor. Hatta Belçika, 1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı'na da asker gönderen ülkelerden biriydi.

Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi gereği, imzacı ülkelerde görev yapan diplomatlar ve aileleri cezai yargılamadan muafiyet elde ediyor. Ancak kişiler istedikleri takdirde bu muafiyet hakkından feragat ederek yargı karşısına çıkabiliyor.