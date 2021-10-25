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Büyükelçilerin geri adım atmasının ardından ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması

25 Ekim 2021 Pazartesi - 22:35 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 22:35

Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, büyükelçilerin Osman Kavala çıkışından geri adım atmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Mevcut büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak. Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı


Gelen son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, büyükelçilerin Osman Kavala çıkışından geri adım atmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Mevcut büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak. Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı
 
Price yaptığı açıklamada, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz. Mevcut Büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak" ifadelerini kullandı.
 

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