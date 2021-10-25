Büyükelçilerin geri adım atmasının ardından ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması

Son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, büyükelçilerin Osman Kavala çıkışından geri adım atmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Mevcut büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak. Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı

Gelen son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, büyükelçilerin Osman Kavala çıkışından geri adım atmalarının ardından yaptığı açıklamada, "Mevcut büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak. Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz" ifadeleri kullanıldı

Price yaptığı açıklamada, "ABD olarak Türkiye ile ortak önceliklerde iş birliği arayışındayız. Herhangi bir anlaşmazlığı gidermek için diyalog kurmaya devam edeceğiz. İlerlemenin en iyi yolunun karşılıklı çıkar konularında iş birliği yapmak olduğuna inanıyoruz ve Türkiye ile birçok konuda ortak çıkarlarımız olduğunu biliyoruz. Mevcut Büyükelçi görev süresi boyunca Türkiye'de kalacak" ifadelerini kullandı.