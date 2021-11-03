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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

DHA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 17:10 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 17:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya ve Katar büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Ricardas Degutis ve Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
 

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Recep Tayyip Erdoğan Litvanya Katar
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