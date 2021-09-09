Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ashietey-Odunton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi ve heyeti, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
09 Eylül 2021 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 15:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.
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