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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

09 Eylül 2021 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 15:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton'u kabul etti.


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Ashietey-Odunton, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi ve heyeti, daha sonra Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gana
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