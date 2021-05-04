Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Şili Büyükelçisi Rodrigo Arcos Castro ile Gine Bissau Büyükelçisi Malam Mane'yi kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçiler ve beraberindekiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu
DHA | 04 Mayıs 2021 Salı - 15:51 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 15:58