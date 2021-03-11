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Büyükelçilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu

DHA |  11 Mart 2021 Perşembe - 15:53 | Son Güncelleme : 11 03 2021 - 15:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tınca ile Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'nın güven mektuplarını kabul etti.


 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Büyükelçisi Ştefan Alexandru Tinca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Tınca, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Dominik Büyükelçisi Elvis Antonio Alam Lora'yi de kabul etti. Kabulde Büyükelçi Lora, Erdoğan'a güven mektubu sundu, ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
 
 
 
 
 
 
 
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ştefan Alexandru Tınca Elvis Antonio
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