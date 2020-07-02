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Büyükçekmece Adliyesi önünde kavga! Yaralılar var

02 Temmuz 2020 Perşembe - 14:53 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 15:01

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi önünde 2 grup arasında kavga çıktı. Kavgada 2 kişinin silahla yaralandığı belirtiliyor. Adliye önüne ambulanslar sevk edildi


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Büyükçekmece Adliye kavga
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