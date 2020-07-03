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Büyükada davasında karar çıktı

03 Temmuz 2020 Cuma - 15:48 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 16:37

Büyükada'da 5 Temmuz 2017 tarihinde yaptıkları toplantıya ilişkin insan hakları örgütlerinin temsilcisi 11 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada karar çıktı.


İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Nejat Taştan  ile avukatlar katıldı.
 
Duruşmada sanık avukatları, esas hakkındaki son savunmasını yaptı.  Savunmaların ardından mahkeme heyeti, davayı karara bağladı.
 
Mahkeme heyeti, dönemin Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim  Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ı, FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak"  suçundan 6 yıl 3 ay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ı ise  "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçundan ikişer yıl  birer ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkemenin bu kararı oy çokluğuyla alındı.
 
Heyet, sanıklar Ali Ghravi, Nejat Taştan, Veli Acu, İlknur Üstün,  Nalan Erkem, Peter Frank Steudtner ve Muhammed Şeyhmus Özbekli'nin üzerlerine  atılı "silahlı terör örgütüne bilerek veya isteyerek yardım etme" suçunu  işledikleri sabit olmadığından ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
 
Üye hakim, hapis cezasına çarptırılan 4 sanık hakkında beraatlerine  yönelik karar verilmesi görüşünde olduğundan çoğunluğun kararına iştirak  etmeyerek, karara muhalefet şerhi koydu.
 

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Büyükada dava dava karar
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