Gazetevatan.com » Gündem » Büyük Zafer’in 99. yıldönümü! ‘Vatan sevdası’ çelikten zırhtı...
Büyük Zafer’in 99. yıldönümü! ‘Vatan sevdası’ çelikten zırhtı...
Bugün 30 Ağustos, 1922 yılında kazanılan Büyük Zafer’in yani Dumlupınar Meydan Muharebesi’nin 99. yıldönümü. Afyon Ovası’nda kazanılan savaş, sıradan bir zafer değildi. Anadolu’dan Türk varlığını söküp atma planının sıradan bir kağıt hükmüne indirgenip yırtılıp atılmasıydı. Büyük Zafer, Mustafa Kemal Atatürk’ün dehası ve milletin bağımsız yaşama imanı sayesinde topyekûn mücadele ve kanla kazanıldı.