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Büyük Zafer'in 98. yıl dönümü... Devlet erkanı Anıtkabir'de!

30 Ağustos 2020 Pazar - 11:09 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 11:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan, Anıtkabir Özel defterini imzaladı
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalayarak şunları yazdı:
 
Aziz Atatürk,
 
Bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98. yıl dönümünde zatıalinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz.
 
Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendirmek, yüceltmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çalışıyoruz
 
Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik askeri siyasi, ve diplomatik bakımdan daha güçlü daha bağımsız daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.
 
Suriye’den Libya’ya Karadeniz’den Doğu Akdeniz’de enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.
 
Türkiye bilhassa doğu Akdeniz’de tehdit yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan hakları savunmayı sürdürecektir.
 
Ruhun şad olsun.

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30 ağustos zafer bayramı anıtkabir
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