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Büyük vurgun! Yarım milyar dolarlık...

AA |  28 Ocak 2018 Pazar - 1:11 | Son Güncelleme : 28 01 2018 - 1:11

Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck'in piyasa değeri 534 milyon dolar olan "NEM" adlı kripto para birimine ait şifrelenmiş kodları bir siber saldırıda çalındı.


BBC'nin haberine göre, Coincheck sistemlerini hackleyen bilgisayar  korsanları, 534 milyon dolar değerindeki kripto parayı kendi hesaplarına aktardı.
 
Siber saldırının ardından, Coincheck, Bitcoin hariç tüm kripto para  birimlerine ait işlemleri dondurdu.
 
Çalınan Coincheck varlıklarının, çevrimdışı olarak güvenli bir şekilde  saklandığı "soğuk cüzdan"da değil, çevrimiçi borsanın bir parçası olan "sıcak  cüzdan"da tutulduğu belirtildi.
 
Sıcak cüzdanda varlıklar yalnızca çevrimiçi olarak kaydedilip transfer  edilirken, soğuk cüzdanda çevrimdışı bir sunucuda yedeklenerek tutulduğu  kaydedildi.
 
Hırsızlığın doğrulanması halinde, bunun şimdiye kadarki en büyük  kripto para hırsızlığı olacağı aktarıldı.
 
Bir şirket temsilcisi, Japon medyasına verdiği demeçte, cuma günü  kaybedilen fonların geri ödenmesinin mümkün olmayabileceğini söyledi.
 
Kyodo ajansının haberine göre, Coincheck Başkanı Koichiro Wada, basına  yaptığı açıklamada, internetten erişilebilen bir sistem ile NEM hesaplarının  yönetildiğini açıkladı.
 
Wada, teknik zorluklar ve teknisyen eksikliği nedeniyle şirketin sanal  para birimlerinin yönetimine izin veren teknolojinin geliştirilmesini  tamamlayamadığını ifade etti.
 
Hırsızlık olayının açığa çıkmasının ardından, kripto para borsasının  toplam değerinde yaklaşık yüzde 10'luk düşüş görülürken 6 trilyon yenlik kayıp  yaşandı.
 
Japonya'da 2014'te 400 milyon dolar değerinde dijital varlığını  kaybeden Mt-Gox kripto para borsası çökmüştü.

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