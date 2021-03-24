Büyük tehlike! İlk kez tespit edildi, kana geçiyor ve...

ABD’li bilim insanları hamile kadın ve yeni doğan bekeleri üzerinde yaptıkları çalışmada 55'i daha önce insanlarda hiç görülmemiş ve 42'sinin kaynağı bilinmeyen 109 kimyasal tespit etti. Araştırmacılari söz konusu kimyasalların plastik, tarım ilacı, kozmetik ürünleri, inşaat malzemeleri ve ilaçlardan kana geçtiğini ve bazılarının anne ve bebeğin sağlığı için oldukça tehlikeli olabileceğini belirterek, hükümetlere endüstrilerde kullanılan ürünleri sıkı denetleme çağrısında bulundu.

ABD’de yer alan California San Francisco Üniversitesi'nden (UCSF) araştırmacılar, hamile kadınların ve yeni doğan çocuklarının kanlarındaki kimyasalları inceledi. Araştırmacılar, daha önce insanlarda hiç görülmemiş 100’ü aşkın kimyasal bulduklarını ve bunların çoğunun kozmetik ürünleri ve plastik kullanımından kaynaklandığını belirterek, bu maddelerin annenin plasentasından bebeğe geçtiğini söyledi.

Popular Mechanics’te yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları 30 farklı hamile kadının göbek kordonlarından numune ve 60 farklı kan örneği aldı. Yapılan analizlerde 55'i insanlarda daha önce hiç görülmeyen, 42'si ise vücutta bilinen bir kullanımı olmayan toplam 109 kimyasal tespit edildi.

GEREKLİ TEKNOLOJİYE SON 10 YILDA ULAŞILDI

Bununla birlikte araştırmacılar, bulunan 96 kimyasalın plastik kullanımının artması nedeniyle bir süredir insan vücudunda bulunduğuna inanındıklarını ancak bunları görüntülemek için gerekli olan teknolojiye yeni eriştiklerini açıkladı.

Kimyasalları görüntülemek için kullanılan yüksek çözünürlüklü spektrometri (HRMS) ilk olarak yaklaşık 50 yıl önce geliştirildi, ancak yalnızca son 10 yılda bilim camiası için uygun fiyatlı hale getirildi. Bu güçlü araç, bir numunenin içindeki çözünmüş maddeyi ışık demeti yansıtarak analiz edebiliyor. Ardından, bilim insanları numunedeki her kimyasal element ve bileşiğin kimyasal imzasını ayrı ayrı belirleyebiliyor.

PLASTİK, TARIM İLACI, KOZMETİK, ALEV GECİKTİRİCİ...

HRMS aracılığıyla yapılan analizi pozitif iyonlarla vurulduğunda 662, negatif iyonla vurulduğunda 788 kimyasal imza ortaya çıkardı. Araştırmacılar daha sonra benzer örnekleri birleştirdi, sıraladı ve çoğu farklı tüketici ürünlerinden anne kanına geçen 109 kimyasalı belirledi. Bunların, yaklaşık 40'ının plastiklerde, 28'inin kozmetikte, 25'i tüketici ürünlerinde, 29'u ilaçlarda, 23'ü pestisit (tarım ilacı) olarak ve üçünün alev geciktirici olarak kullanıldığı bildirildi.

Ekip ayrıca, annelerin kanında ve göbek kordonun 1940'lardan beri ABD ’de dahil olmak üzere dünya çapında çeşitli endüstrilerde üretilen ve ardından yasaklanan oldukça tehlikeli PFAS bileşiği bulduğunu da açıkladı. Bu bileşikler ise çeşitli inşaat malzemelerinin yanı sıra yanı sıra çoğunlukla halı ve döşemede kullanılıyor.

TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İÇİNDE NELER KULLANDIĞI SIKICA DENETLENMELİ