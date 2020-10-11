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Büyük tehlike! Bilim insanları açıkladı: 28 gün boyunca kalıyor

AA |  11 Ekim 2020 Pazar - 23:15 | Son Güncelleme : 11 10 2020 - 23:15

Yeni tip corona virüsün (Kovid-19) banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelik üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiği bildirildi.


Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun bulguları, Kovid-19'un  yüzeylerde sanıldığından daha uzun süre enfekte etme özelliğini kaybetmediğini  ortaya koydu.
 
CSIRO'nun araştırması, yeni tip koronavirüsün "oldukça güçlü"  olduğunu, cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde,  neredeyse oda sıcaklığı olan 20 derecede 28 gün kalabildiğini gösterdi.
 
Sonuçları "Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmada,  virüsün daha yüksek sıcaklıklara daha kısa süre dayandığı, bazı yüzeylerde 40  derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitirdiği gözlendi.
 
Kovid-19'un ayrıca pürüzsüz yüzeylerde daha uzun süre kaldığı, kumaş  gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün geçtikten sonra bulaşıcılık özelliğine sahip  virüse rastlanmadığı görüldü.
 
CSIRO Başkanı Dr Larry Marshall, "Virüsün gerçekte yüzeylerde ne kadar  uzun süre kaldığını belirlemek, yayılımını daha doğru öngörmemizi ve azaltmamızı,  halkımızı korumakta daha iyi iş çıkarmamızı sağlar." ifadelerini kullandı.
 
Araştırma kapsamında yürütülen deneylerin, ultraviyole ışının etkisini  ortadan kaldırmak amacıyla karanlıkta yürütüldüğü belirtildi. Güneş ışığının  virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.
 
Daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları, Kovid-19'un, banknotlar ve  cam yüzeylerde 2 ila 3 gün, plastikte ve paslanmaz çelikte 6 güne kadar  kalabildiğini ortaya koymuştu.
 

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